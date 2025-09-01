AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag nahezu unverändert

Kursverlauf

Die Aktie von AFC Energy zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AFC Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,105 EUR.

Die AFC Energy-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,105 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,107 EUR. Das Tagestief markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Bei 0,107 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,813 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 39,218 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

