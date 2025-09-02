AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Im Tradegate-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Die AFC Energy-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 0,104 EUR. Die AFC Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,106 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,101 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 161.000 AFC Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,214 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 51,402 Prozent niedriger. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,442 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie