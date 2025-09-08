AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Mittag an Fahrt

DAX23.676 -0,6%ESt505.361 ±-0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.863 +0,6%Euro1,1745 -0,1%Öl66,52 +0,4%Gold3.651 +0,4%
09.09.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,107 EUR zu.

Um 11:43 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 0,107 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,109 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,103 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,689 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 77,667 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

