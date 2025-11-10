AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagnachmittag stark gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 5,9 Prozent auf 0,101 EUR.

Das Papier von AFC Energy konnte um 16:01 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 5,9 Prozent auf 0,101 EUR. Die AFC Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,101 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,100 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.474 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,239 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,680 Prozent.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

