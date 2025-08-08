AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Montagvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 0,111 EUR.

Um 09:19 Uhr fiel die AFC Energy-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,111 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,108 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,108 EUR. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 9.000 Aktien.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,212 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,541 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 74,254 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

