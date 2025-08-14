AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteuert sich am Freitagvormittag kräftig

Blick auf AFC Energy-Kurs

Die Aktie von AFC Energy zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 0,111 EUR nach oben.

Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,1 Prozent auf 0,111 EUR. Bei 0,114 EUR markierte die AFC Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,114 EUR.

Bei einem Wert von 0,212 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Gewinne von 91,230 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 0,064 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 42,405 Prozent sinken.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie