AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Montagnachmittag tiefer
Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 0,103 EUR.
Die AFC Energy-Aktie notierte um 15:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 0,103 EUR. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,103 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,103 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.274 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,215 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 52,186 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,060 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,634 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.
