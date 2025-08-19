AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochnachmittag nahezu unverändert
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Mit einem Kurs von 0,110 EUR zeigte sich die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.
Die AFC Energy-Aktie kam im BMN-Handel um 15:44 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,110 EUR. Die AFC Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,117 EUR aus. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,110 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 14.148 AFC Energy-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,455 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,455 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.
AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
