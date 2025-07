AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 0,125 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 0,125 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,135 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,135 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.000 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,212 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,200 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 0,064 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,040 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

