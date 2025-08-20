AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 0,112 EUR.

Um 09:15 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 0,112 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,112 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,109 EUR.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,503 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 0,064 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 76,138 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Am 03.03.2027 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

