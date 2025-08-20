AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 0,117 EUR zu.
Um 11:44 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,117 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,117 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,112 EUR.
Am 17.06.2025 markierte das Papier bei 0,215 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 84,075 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,630 Prozent.
Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.
