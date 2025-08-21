AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:42 Uhr um 1,6 Prozent auf 0,110 EUR ab. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,108 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,108 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 80.653 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,214 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 48,505 Prozent niedriger. Am 23.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,737 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie