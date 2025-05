AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 0,102 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 11:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 0,102 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,100 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,106 EUR. Bisher wurden heute 261.240 AFC Energy-Aktien gehandelt.

Am 01.06.2024 markierte das Papier bei 0,305 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 198,529 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,294 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,016 GBP je Aktie aus.

