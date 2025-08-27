AFC Energy Aktie News: AFC Energy behauptet sich am Nachmittag

DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.507 -0,1%Nas21.675 +0,4%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,72 -0,1%Gold3.410 +0,4%
28.08.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Mit einem Wert von 0,106 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 0,106 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie um 16:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,114 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,106 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,106 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 90.675 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Mit einem Zuwachs von 101,507 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,655 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

