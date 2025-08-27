AFC Energy Aktie News: AFC Energy behauptet sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Mit einem Wert von 0,106 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 0,106 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie um 16:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,114 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,106 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,106 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 90.675 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Mit einem Zuwachs von 101,507 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,655 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

