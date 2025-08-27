AFC Energy Aktie News: AFC Energy behauptet sich am Nachmittag
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Mit einem Wert von 0,106 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 0,106 EUR bewegte sich die AFC Energy-Aktie um 16:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,114 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die AFC Energy-Aktie bis auf 0,106 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,106 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 90.675 AFC Energy-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Mit einem Zuwachs von 101,507 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,655 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.
