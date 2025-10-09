DAX24.659 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.158 -0,9%Euro1,1617 -0,1%Öl65,94 -0,2%Gold4.042 +0,1%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy verliert am Donnerstagmittag

09.10.25 12:06 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy verliert am Donnerstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 0,113 EUR ab.

Um 11:43 Uhr fiel die AFC Energy-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 0,113 EUR ab. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,113 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,118 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AFC Energy-Aktien beläuft sich auf 12.218 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,603 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,060 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,809 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AFC Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 GBP ausgeschüttet werden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

