AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Das Papier von AFC Energy gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 0,111 EUR abwärts.

Um 09:15 Uhr ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 0,111 EUR. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,111 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,115 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Gewinne von 90,541 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 42,613 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten AFC Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

Redaktion finanzen.net

