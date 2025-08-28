AFC Energy Aktie News: AFC Energy zieht am Nachmittag deutlich an

AFC Energy im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 0,115 EUR nach oben.

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 6,9 Prozent auf 0,115 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,115 EUR. Bei 0,107 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wurden via BMN 2.527 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,282 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 91,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

