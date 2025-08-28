DAX24.024 -0,1%ESt505.388 -0,2%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,13 -0,2%Gold3.407 -0,3%
Aktienkurs aktuell

AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteidigt Stellung am Vormittag

29.08.25 09:25 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteidigt Stellung am Vormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von AFC Energy. Bei der AFC Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,105 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr bei 0,105 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die AFC Energy-Aktie legte bis auf 0,107 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,107 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 50,449 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,218 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

