Agility Global legte Quartalsergebnis vor

Agility Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2024 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,050 AED. Im Vorjahr waren 0,020 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 16,55 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 14,46 Milliarden AED umgesetzt.

