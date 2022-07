Airbnb Aktie News: Airbnb am Freitagmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Airbnb 84,77 EUR

Die Airbnb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 85,76 EUR. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 85,88 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,72 EUR. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.315 Stück gehandelt.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,34 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 54,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,95 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 70,13 Prozent auf 1.508,94 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 886,94 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Airbnb am 11.08.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,39 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

