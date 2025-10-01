Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb steigt am Mittwochabend

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Airbnb. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Airbnb legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 122,22 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 122,51 USD. Bei 120,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 560.285 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,12 Prozent. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,27 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Am 06.08.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison