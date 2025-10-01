Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 121,73 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,51 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,85 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 110.608 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (99,89 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2025 4,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

