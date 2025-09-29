Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 122,82 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Airbnb-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 122,82 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 123,05 USD. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 121,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 123,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107.587 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 33,46 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 18,67 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.08.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,75 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,23 USD fest.

