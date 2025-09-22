Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Abend billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 120,84 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 120,84 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 120,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 551.861 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 35,65 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,34 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,23 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

