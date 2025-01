Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Airbnb im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 133,47 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 133,47 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 133,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,87 USD. Bisher wurden heute 88.702 Airbnb-Aktien gehandelt.

Bei 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 27,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 20,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Airbnb ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,73 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbnb am 18.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

