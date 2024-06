Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 145,64 USD.

Die Airbnb-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 145,64 USD abwärts. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 145,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83.456 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 14,37 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,24 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbnb am 31.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

