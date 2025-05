Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 123,00 USD.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 123,00 USD abwärts. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 122,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114.177 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 2,27 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Airbnb-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,24 USD je Aktie aus.

