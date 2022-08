Airbnb Aktie News: Airbnb am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 120,00 EUR

0,10% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 119,68 EUR. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,52 EUR ab. Bei 119,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.383 Airbnb-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 43,33 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 02.08.2022. Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von -1,95 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.104,11 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 137,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 886,94 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Airbnb am 03.11.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,17 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie in Rot: Airbnb erreicht wieder Gewinnzone

Ausblick: Airbnb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jim Cramer empfiehlt "nicht gegen die Fed zu kämpfen": Wie Anleger sich stattdessen verhalten sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com