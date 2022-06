Airbnb Aktie News: Airbnb präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Airbnb 95,00 EUR

Die Airbnb-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 95,68 EUR. Bei 97,68 EUR erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 97,68 EUR. Zuletzt wechselten 3.562 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 187,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 48,93 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 93,41 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 2,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,95 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.508,94 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 70,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 886,94 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

