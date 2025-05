Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Airbnb im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 136,44 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 136,44 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 135,99 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 137,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.763 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 16,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (99,89 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 26,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 01.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,14 Mrd. USD eingefahren.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,17 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie grün: Wachstum mittels Dienstleistungen angestrebt

Airbnb-Aktie nach Gewinnrückgang dennoch etwas fester

Ausblick: Airbnb veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal