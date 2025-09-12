Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Montagnachmittag nach

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 121,95 USD ab.

Die Airbnb-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 121,95 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 121,44 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 122,91 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160.806 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,22 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

