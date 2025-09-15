Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Airbnb am Donnerstagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 124,19 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 124,19 USD zu. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,25 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 123,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 142.040 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,99 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,57 Prozent.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,22 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

