Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Aktienkurs aktuell

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag stärker

26.09.25 16:10 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 123,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
105,02 EUR 0,76 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 123,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 123,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,84 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 98.003 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 33,11 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,89 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Airbnb veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

