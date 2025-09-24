Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 121,93 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 121,93 USD. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 121,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 122,91 USD. Bisher wurden heute 109.167 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 18,08 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 3,10 Mrd. USD gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison