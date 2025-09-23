DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.115 -0,4%Nas22.488 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1737 -0,7%Öl69,16 +2,0%Gold3.720 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- US-Börsen tiefer -- uniQure mit Kursexplosion dank Huntington-Therapie -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- Micron, D-Wave, Droneshield, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an Rheinmetall-Aktie nähert sich Rekord - Trump-Wende treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Kursverlauf

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochabend tiefer

24.09.25 20:24 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochabend tiefer

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 122,33 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
104,78 EUR -1,06 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 122,33 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 122,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 688.625 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Gewinne von 34,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 22,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung