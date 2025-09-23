Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochabend tiefer
Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 122,33 USD abwärts.
Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 122,33 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbnb-Aktie bis auf 122,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 688.625 Airbnb-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Gewinne von 34,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 22,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.
