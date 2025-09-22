DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.290 -0,2%Nas22.582 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Aktienkurs aktuell

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagabend mit Kurseinbußen

23.09.25 20:24 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 123,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
105,84 EUR -0,72 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 123,77 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,46 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,44 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 938.640 Stück gehandelt.

Bei 163,92 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Mrd. USD im Vergleich zu 2,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,22 USD je Airbnb-Aktie.

Redaktion finanzen.net

