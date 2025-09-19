Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.400 +0,2%Nas22.791 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1798 +0,4%Öl66,57 -0,1%Gold3.748 +1,7%
So bewegt sich Airbnb

22.09.25 20:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 125,91 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 125,91 USD. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,35 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,40 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 716.584 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 163,92 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 23,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 99,89 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 26,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Mrd. USD im Vergleich zu 2,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,22 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

