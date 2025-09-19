Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Airbnb im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 124,61 USD ab.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 124,61 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 123,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,40 USD. Zuletzt wechselten 190.851 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 31,55 Prozent zulegen. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 24,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,10 Mrd. USD – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

