Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 126,03 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 126,03 USD. Bei 126,78 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 125,44 USD. Bisher wurden via NASDAQ 112.267 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 30,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,74 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,22 USD fest.

