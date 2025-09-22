DAX23.652 +0,5%ESt505.486 +0,8%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.551 +0,4%Nas22.735 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1791 -0,1%Öl67,82 +1,9%Gold3.780 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft
Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Airbnb im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag höher

23.09.25 16:10 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 126,03 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
105,84 EUR -0,72 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 126,03 USD. Bei 126,78 USD erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 125,44 USD. Bisher wurden via NASDAQ 112.267 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 30,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,74 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,22 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung