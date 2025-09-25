DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.312 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Abend

26.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 123,50 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 123,50 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 123,64 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 121,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 383.370 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,89 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,12 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Am 06.08.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,22 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

