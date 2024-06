Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Airbnb

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 147,88 USD an der Tafel.

Die Airbnb-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 147,88 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 148,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 147,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 594.599 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 15,02 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 113,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 23,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,18 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent auf 2,14 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbnb am 31.07.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,52 USD fest.

