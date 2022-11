Airbnb Aktie News: Airbnb gewinnt am Vormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Airbnb 92,09 EUR

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 93,00 EUR. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,00 EUR zu. Mit einem Wert von 93,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 6 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 173,34 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,35 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 01.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.884,41 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.237,43 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Airbnb-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,58 USD fest.

Airbnb-Aktie dennoch unter Druck: Vermietern soll Einstieg erleichtert werden

Airbnb-Aktie schwächer: Airbnb und Co. sollen mehr Daten mit Behörden teilen

Airbnb-Aktie an der NASDAQ fällt dennoch: Airbnb macht mehr Gewinn

