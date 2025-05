Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 126,33 USD abwärts.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 126,33 USD ab. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 125,06 USD. Bei 125,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 114.737 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 163,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 22,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,89 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 20,93 Prozent sinken.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 01.05.2025 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,14 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

