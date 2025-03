Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf Airbnb-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 121,49 USD.

Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,3 Prozent auf 121,49 USD. Bei 121,39 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 125,54 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 238.946 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 167,34 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 27,40 Prozent niedriger. Am 08.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,48 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 07.05.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,36 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

