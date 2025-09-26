DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.275 +0,1%Nas22.564 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,69 -3,0%Gold3.827 +1,7%
Kurs der Airbnb

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagabend gefragt

29.09.25 20:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 123,83 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
105,72 EUR 0,22 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 123,83 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 124,58 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 448.497 Airbnb-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (99,89 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 23,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,22 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
