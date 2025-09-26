Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbnb hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbnb-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 123,80 USD.

Die Airbnb-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 123,80 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 124,46 USD. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 122,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 124,44 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 72.756 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,89 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 19,31 Prozent wieder erreichen.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

