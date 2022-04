Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Mittag vor

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 110,40 EUR. Bei 111,70 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 109,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 142.705 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,66 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 90,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 18,19 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,50 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 17.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber 1,79 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,75 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,99 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird für den 17.02.2022 terminiert. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 16.02.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,90 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein

Airbus-Aktie dennoch in Rot: S&P stockt Ausblick für Airbus auf

Airbus-Aktie gefragt: Air Canada ordert 26 Langstreckenmaschinen von Airbus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus