Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Nachmittag vor

Um 15:52 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 125,26 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,18 EUR. Zuletzt wechselten 73.260 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 131,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 139,63 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11.763,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

