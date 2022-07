Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag fester

Um 01.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 96,37 EUR. Bei 96,91 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 92,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 333.484 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. 20,39 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 90,14 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,91 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,36 EUR.

Am 04.05.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent auf 12.000,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.460,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus