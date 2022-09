Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) wird am Mittag ausgebremst

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 95,30 EUR ab. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,04 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 99.617 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. 21,28 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,09 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.10.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Was Analysten von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie erwarten

SAP-Aktie springt an: Airbus-CFO Asam wird SAP-Finanzvorstand - Airbus-Aktie tiefer

Lufthansa-Aktie sinkt dennoch: Lufthansa erhält ersten von 32 bestellten "Dreamlinern" von Boeing

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus